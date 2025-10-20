Встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы, пишут СМИ

"Трамп обсудил возможность установления торговых отношений с США после завершения войны между Россией и Украиной. На встрече Зеленского и Трампа в США требования Украины удовлетворены не были. Трамп считает, что вновь смог убедить Путина вернуться к переговорному процессу, хотя поставка ракет Tomahawk способна сорвать переговоры", - добавил Миш.