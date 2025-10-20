Рейтинг@Mail.ru
10:54 20.10.2025 (обновлено: 11:01 20.10.2025)
Встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы, пишут СМИ
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет сигналом для Европы о невозможности полной изоляции Москвы, считает колумнист турецкой газеты Sabah Неби Миш.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина с Трампом
Вчера, 05:37
"Проведение встречи в Будапеште, столице Венгрии, которая входит в ЕС и НАТО, является символическим сигналом для Европы. Возможный визит Путина демонстрирует отказ от выполнения решения Международного уголовного суда и игнорирование запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС", - подчеркнул Миш.
Колумнист также обратил внимание на недавний телефонный разговор лидеров РФ и США.
"Трамп обсудил возможность установления торговых отношений с США после завершения войны между Россией и Украиной. На встрече Зеленского и Трампа в США требования Украины удовлетворены не были. Трамп считает, что вновь смог убедить Путина вернуться к переговорному процессу, хотя поставка ракет Tomahawk способна сорвать переговоры", - добавил Миш.
После телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины
19 октября, 18:09
 
