Встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы, пишут СМИ

АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет сигналом для Европы о невозможности полной изоляции Москвы, считает колумнист турецкой газеты Sabah Неби Миш.
"Проведение встречи в Будапеште, столице Венгрии, которая входит в ЕС и НАТО, является символическим сигналом для Европы. Возможный визит Путина демонстрирует отказ от выполнения решения Международного уголовного суда и игнорирование запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС", - подчеркнул Миш.
"Трамп обсудил возможность установления торговых отношений с США после завершения войны между Россией и Украиной. На встрече Зеленского и Трампа в США требования Украины удовлетворены не были. Трамп считает, что вновь смог убедить Путина вернуться к переговорному процессу, хотя поставка ракет Tomahawk способна сорвать переговоры", - добавил Миш.
После телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
