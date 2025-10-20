https://ria.ru/20251020/putin-2049301230.html
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям - РИА Новости, 20.10.2025
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:18:00+03:00
2025-10-20T10:18:00+03:00
2025-10-20T10:18:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20250918/putin-2042855739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям Маслова
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами", - говорится в документе.