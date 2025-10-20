Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям - РИА Новости, 20.10.2025
10:18 20.10.2025
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям - РИА Новости, 20.10.2025
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами,... РИА Новости, 20.10.2025
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами", - говорится в документе.
