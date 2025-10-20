Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 20.10.2025
Пушилин рассказал о тяжелых боях в Красноармейске
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тяжелые бои развернулись в Красноармейске Донецкой Народной Республики, но подразделения ВС РФ продолжают продвижение в районе железнодорожного узла, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвижение вдоль линии железнодорожного узла", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
