ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин
Российские подразделения закрепились в Ямполе в Донецкой Народной Республике, после его освобождения противнику будут перекрыты все пути снабжения у Красного... РИА Новости, 20.10.2025
