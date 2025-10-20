Рейтинг@Mail.ru
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 20.10.2025 (обновлено: 09:43 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/pushilin-2049294659.html
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.10.2025
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин
Российские подразделения закрепились в Ямполе в Донецкой Народной Республике, после его освобождения противнику будут перекрыты все пути снабжения у Красного... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:42:00+03:00
2025-10-20T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ямполь
донецкая народная республика
денис пушилин
красный лиман
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:87:3018:1785_1920x0_80_0_0_e1401fe3c4ebd8199ae8631a24e1e78f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188b5098b3fb7672e770bfd5f72f8c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ямполь, донецкая народная республика, денис пушилин, красный лиман, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России закрепились в Ямполе, но ВСУ цепляются за населенный пункт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские подразделения закрепились в Ямполе в Донецкой Народной Республике, после его освобождения противнику будут перекрыты все пути снабжения у Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник изо всех сил старается удержаться в районе населенного пункта Ямполь. Наши подразделения закрепились и на окраинах самого Ямполя, в окрестностях. И продолжается продвижение. Противник почему цепляется - это тоже не случайно, потому что после освобождения Ямполя у Красного Лимана будут перерезаны для противника все пути снабжения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯмпольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасный ЛиманВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала