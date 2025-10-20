Рейтинг@Mail.ru
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320 - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049272208.html
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320 - РИА Новости, 20.10.2025
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320
Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на взлет и посадку в полном объеме после ЧП с самолетом, сообщается в Telegram-канале авиагавани. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:03:00+03:00
2025-10-20T05:03:00+03:00
происшествия
пулково (аэропорт)
airbus а320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20250903/il-76-2039302658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пулково (аэропорт), airbus а320
Происшествия, Пулково (аэропорт), Airbus А320
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320

Пулково возобновило обслуживание рейсов на взлет и посадку

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на взлет и посадку в полном объеме после ЧП с самолетом, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета временно не принимает и не отправляет рейсы, работу восстановят в ближайшее время.
"Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку", - говорится в сообщении.
Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП
3 сентября, 10:40
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)Airbus А320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала