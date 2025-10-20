Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на взлет и посадку в полном объеме после ЧП с самолетом, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета временно не принимает и не отправляет рейсы, работу восстановят в ближайшее время.
"Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку", - говорится в сообщении.
