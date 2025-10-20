Прокуратура начала проверку установки батута в Уфе, где пострадал подросток

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как подросток получил травму на уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье" в Уфе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, 7 октября компания ребят прыгала на встроенном уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье". Во время прыжков 14-летний мальчик получил перелом левой голени и попал в больницу, где находится и сейчас.

"Прокуратура организовала проверку по факту травмирования подростка на батуте в парке. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Также надзорное ведомство региона даст оценку действиям организации, ответственной за установку и содержание игрового оборудования.