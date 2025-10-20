Рейтинг@Mail.ru
16:25 20.10.2025
Прокуратура начала проверку установки батута в Уфе, где пострадал подросток
Прокуратура начала проверку установки батута в Уфе, где пострадал подросток
Прокуратура начала проверку установки батута в Уфе, где пострадал подросток

Прокуратура начала проверку установки уличного батута в Уфе после травмы ребенка

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как подросток получил травму на уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье" в Уфе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным прокуратуры, 7 октября компания ребят прыгала на встроенном уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье". Во время прыжков 14-летний мальчик получил перелом левой голени и попал в больницу, где находится и сейчас.
"Прокуратура организовала проверку по факту травмирования подростка на батуте в парке. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Также надзорное ведомство региона даст оценку действиям организации, ответственной за установку и содержание игрового оборудования.
Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в Уфе во время игр на детской площадке пострадал ребенок. По словам главы регионального минздрава, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. В местных пабликах в соцсетях пояснялось, что батут, на котором прыгал подросток, провалился, мальчика госпитализировали с переломами двух костей и сотрясением.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
