Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:01 20.10.2025
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению - РИА Новости, 20.10.2025
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе "Боевой кадровый резерв", прошли первый этап образовательной программы и получили... РИА Новости, 20.10.2025
тюменская область
тюменская область
александр моор
владимир путин
тюменская область
тюменская область, александр моор, владимир путин
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению

Ветераны СВО прошли первый этап образовательной программы по госуправлению

ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе "Боевой кадровый резерв", прошли первый этап образовательной программы и получили знания по государственной политике и госуправлению, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Подвели итоги первого этапа образовательной программы. Участники проекта получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления. Особое внимание уделялось национальным проектам и вызовам, связанным с социально-экономическим развитием страны и региона. Средний балл по итогам выходного тестирования достиг почти 90%", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента Владимира Путина. Итоги первого этапа обсуждались на заседании общественного совета проекта в правительстве региона. На нем же утверждена концепция второго образовательного модуля, он будет посвящен экономике и финансам и начнется в декабре этого года.
Ранее в своем Telegram-канале Моор информировал, что обучение по программе "Государственное и муниципальное управление" продлится год. За это время участники пройдут четыре очных образовательных модуля, практики на реальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, проектную работу, занятия по личностному развитию. Развивать необходимые управленческие навыки им будут помогать наставники.
Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин
 
 
