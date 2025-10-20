Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению

ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе "Боевой кадровый резерв", прошли первый этап образовательной программы и получили знания по государственной политике и госуправлению, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Подвели итоги первого этапа образовательной программы. Участники проекта получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления. Особое внимание уделялось национальным проектам и вызовам, связанным с социально-экономическим развитием страны и региона. Средний балл по итогам выходного тестирования достиг почти 90%", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента Владимира Путина. Итоги первого этапа обсуждались на заседании общественного совета проекта в правительстве региона. На нем же утверждена концепция второго образовательного модуля, он будет посвящен экономике и финансам и начнется в декабре этого года.