https://ria.ru/20251020/programma-2049470735.html
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению - РИА Новости, 20.10.2025
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе "Боевой кадровый резерв", прошли первый этап образовательной программы и получили... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T20:01:00+03:00
2025-10-20T20:01:00+03:00
2025-10-20T20:01:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251017/tobolsk-2048942079.html
https://ria.ru/20251020/kampus-2049409782.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, владимир путин
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин
Ветераны СВО в Тюмени завершили первый этап обучения госуправлению
Ветераны СВО прошли первый этап образовательной программы по госуправлению
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе "Боевой кадровый резерв", прошли первый этап образовательной программы и получили знания по государственной политике и госуправлению, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Подвели итоги первого этапа образовательной программы. Участники проекта получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления. Особое внимание уделялось национальным проектам и вызовам, связанным с социально-экономическим развитием страны и региона. Средний балл по итогам выходного тестирования достиг почти 90%", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента Владимира Путина. Итоги первого этапа обсуждались на заседании общественного совета проекта в правительстве региона. На нем же утверждена концепция второго образовательного модуля, он будет посвящен экономике и финансам и начнется в декабре этого года.
Ранее в своем Telegram-канале Моор информировал, что обучение по программе "Государственное и муниципальное управление" продлится год. За это время участники пройдут четыре очных образовательных модуля, практики на реальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, проектную работу, занятия по личностному развитию. Развивать необходимые управленческие навыки им будут помогать наставники.