В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ - РИА Новости, 20.10.2025
14:21 20.10.2025 (обновлено: 15:04 20.10.2025)
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ
ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуму будет внесён законопроект об установлении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионные сообщества, сообщила вице-спикер Госдумв Ирина Яровая.
"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она журналистам.
Она отметила, что для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.
"При этом мы понижаем возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности", - добавила она.
Яровая подчеркнула, что проект будет внесён в Госдуму в понедельник во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Также, по ее словам, будут отменены все сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности.
Вице-спикер отметила, что в 2024 по сравнению с 2022 годом в 9 раз возросло количество зарегистрированных фактов диверсионной деятельности. При этом прослеживается серьезный рост вовлечения именно несовершеннолетних в диверсионные сообщества и совершение преступлений диверсионной направленности.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии
25 сентября, 20:46
 
Ирина ЯроваяВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
