https://ria.ru/20251020/proekt-2049370278.html
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ - РИА Новости, 20.10.2025
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ
В Госдуму будет внесён законопроект об установлении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионные сообщества, сообщила... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:21:00+03:00
2025-10-20T14:21:00+03:00
2025-10-20T15:04:00+03:00
ирина яровая
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
https://ria.ru/20250925/gosduma-2044426268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ
В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в диверсионные сообщества
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуму будет внесён законопроект об установлении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионные сообщества, сообщила вице-спикер Госдумв Ирина Яровая.
"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она журналистам.
Она отметила, что для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.
"При этом мы понижаем возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности", - добавила она.
Яровая
подчеркнула, что проект будет внесён в Госдуму
в понедельник во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
Также, по ее словам, будут отменены все сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности.
Вице-спикер отметила, что в 2024 по сравнению с 2022 годом в 9 раз возросло количество зарегистрированных фактов диверсионной деятельности. При этом прослеживается серьезный рост вовлечения именно несовершеннолетних в диверсионные сообщества и совершение преступлений диверсионной направленности.