В ГД внесут проект о наказании за вовлечение детей в ДРГ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуму будет внесён законопроект об установлении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионные сообщества, сообщила вице-спикер Госдумв Ирина Яровая.

"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она журналистам.

Она отметила, что для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.

"При этом мы понижаем возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности", - добавила она.

Также, по ее словам, будут отменены все сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности.