Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения российских войск за прошедшую неделю улучшили позиции в Родинском на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, а также продолжают перемалывать ВСУ в районе добропольского выступа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.