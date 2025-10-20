Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА новости. Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ждет от стран сообщества предложений по "креативным" решениям в отношении мер против морских судов, которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, самовольно установленного странами "сообщества семи" (G7).
"Мы занимаемся координацией в отношении теневого флота, потому что видим, что он приносит большие доходы. Мы приложили усилия для ограничения доходов от теневого флота и добились большого прогресса… Но нам стоит подумать... мы должны быть более креативными в этом отношении, потому что они (Россия) также креативны… мы должны все время думать о том, что еще мы можем сделать", - заявила она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран ЕС.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления Парижа по якобы российскому "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
Ранее СМИ сообщали, что Каллас продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.