Рейтинг@Mail.ru
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту" - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/predlozheniya-2049299200.html
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту" - РИА Новости, 20.10.2025
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"
Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ждет от стран сообщества предложений по "креативным" решениям в отношении мер против морских судов,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:09:00+03:00
2025-10-20T10:09:00+03:00
в мире
брюссель
россия
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
g7
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045942060.html
брюссель
россия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, россия, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз, g7, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Россия, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз, G7, Еврокомиссия
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"

Каллас ждет креативных решений по якобы перевозящим российскую нефть судам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА новости. Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ждет от стран сообщества предложений по "креативным" решениям в отношении мер против морских судов, которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, самовольно установленного странами "сообщества семи" (G7).
"Мы занимаемся координацией в отношении теневого флота, потому что видим, что он приносит большие доходы. Мы приложили усилия для ограничения доходов от теневого флота и добились большого прогресса… Но нам стоит подумать... мы должны быть более креативными в этом отношении, потому что они (Россия) также креативны… мы должны все время думать о том, что еще мы можем сделать", - заявила она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран ЕС.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления Парижа по якобы российскому "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
Ранее СМИ сообщали, что Каллас продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте
2 октября, 18:17
 
В миреБрюссельРоссияЛюксембург (округ)Кайя КалласЕвросоюзG7Еврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала