Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА новости. Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ждет от стран сообщества предложений по "креативным" решениям в отношении мер против морских судов, которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, самовольно установленного странами "сообщества семи" (G7).