Центр Праги остался без электричества из-за аварии

ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Ряд центральных районов Праги остался во второй половине дня понедельника примерно на 20 минут без электричества, причиной стала авария на одной из подстанций города, главной заботой пожарных в эти минуты было освобождение людей, застрявших в лифтах, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Prague Energy Карел Ганзелка.
"Сегодня (в понедельник – ред.) повторилась ситуация 10-дневной давности, снова вышла из строя одна из городских подстанций. В результате без электричества остался ряд центральных районов города. Энергетики принимают все меры для того, чтобы эта ситуация больше не повторялась", - сказал Ганзелка.
По словам Ганзелки, неисправность была зафиксирована на подстанции Прага-Центр, где произошло автоматическое отключение электроэнергии, которое длилось около 20 минут. Аналогичное отключение произошло на той же подстанции десять дней назад. И тогда, и сейчас главной заботой пожарных было извлечение людей из застрявших лифтов. Как заверил журналистов Ганзелка, в процессе отключения электроэнергии никто не пострадал.
В понедельник ситуация с подачей электроэнергии в центральные районы Праги была исправлена путем перенаправления ее из других районов города. Однако специалисты компании Prague Energy, как отметил Ганзелка, проверяют ситуацию в масштабах всего города с целью недопущения повторения блэкаута, постигшего большую часть чешской столицы 4 июля этого года, в результате чего несколько часов не работало метро, не ездил наземный транспорт, прервали работу многие предприятия и учреждения. Лишь больницы продолжили работу на запасных источниках энергии. Тогда причиной аварии стал выход из строя крупной подстанции на окраине Праги.
