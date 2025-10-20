Рейтинг@Mail.ru
Центр Праги остался без электричества из-за аварии - РИА Новости, 20.10.2025
15:26 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/praga-2049396684.html
Центр Праги остался без электричества из-за аварии
Центр Праги остался без электричества из-за аварии - РИА Новости, 20.10.2025
Центр Праги остался без электричества из-за аварии
Ряд центральных районов Праги остался во второй половине дня понедельника примерно на 20 минут без электричества, причиной стала авария на одной из подстанций... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:26:00+03:00
2025-10-20T15:26:00+03:00
в мире
прага
https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html
прага
2025
в мире, прага
В мире, Прага
Центр Праги остался без электричества из-за аварии

Часть центральных районов Праги осталась без света из-за аварии на подстанции

Староместская площадь в Праге
Староместская площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Староместская площадь в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Ряд центральных районов Праги остался во второй половине дня понедельника примерно на 20 минут без электричества, причиной стала авария на одной из подстанций города, главной заботой пожарных в эти минуты было освобождение людей, застрявших в лифтах, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Prague Energy Карел Ганзелка.
"Сегодня (в понедельник – ред.) повторилась ситуация 10-дневной давности, снова вышла из строя одна из городских подстанций. В результате без электричества остался ряд центральных районов города. Энергетики принимают все меры для того, чтобы эта ситуация больше не повторялась", - сказал Ганзелка.
По словам Ганзелки, неисправность была зафиксирована на подстанции Прага-Центр, где произошло автоматическое отключение электроэнергии, которое длилось около 20 минут. Аналогичное отключение произошло на той же подстанции десять дней назад. И тогда, и сейчас главной заботой пожарных было извлечение людей из застрявших лифтов. Как заверил журналистов Ганзелка, в процессе отключения электроэнергии никто не пострадал.
В понедельник ситуация с подачей электроэнергии в центральные районы Праги была исправлена путем перенаправления ее из других районов города. Однако специалисты компании Prague Energy, как отметил Ганзелка, проверяют ситуацию в масштабах всего города с целью недопущения повторения блэкаута, постигшего большую часть чешской столицы 4 июля этого года, в результате чего несколько часов не работало метро, не ездил наземный транспорт, прервали работу многие предприятия и учреждения. Лишь больницы продолжили работу на запасных источниках энергии. Тогда причиной аварии стал выход из строя крупной подстанции на окраине Праги.
Блэкаут в Праге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Чехии произошло масштабное отключение света
4 июля, 14:09
 
В миреПрага
 
 
