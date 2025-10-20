Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии - РИА Новости, 20.10.2025
12:11 20.10.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии
Пятеро пострадавших при взрыве на стерлитамакском предприятии "Авангард" продолжают лечение в медучреждениях Уфы, четверо находятся в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 20.10.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии

Пять человек остаются в больницах после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Пятеро пострадавших при взрыве на стерлитамакском предприятии "Авангард" продолжают лечение в медучреждениях Уфы, четверо находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"В медучреждениях Уфы продолжают лечение пациенты, пострадавшие во время взрыва на предприятии "Авангард". Четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал министр в своем Telegram-канале.
Ранее глава Башкирии РФ Радий Хабиров сообщил о троих погибших и пяти пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак 17 октября. В СУСК РФ по региону объявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после ЧП на заводе.
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
18 октября, 09:40
 
ПроисшествияУфаРоссияСтерлитамакРадий Хабиров
 
 
