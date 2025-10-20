Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Пятеро пострадавших при взрыве на стерлитамакском предприятии "Авангард" продолжают лечение в медучреждениях Уфы, четверо находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.