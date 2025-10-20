https://ria.ru/20251020/postradavshie-2049325278.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии - РИА Новости, 20.10.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии
Пятеро пострадавших при взрыве на стерлитамакском предприятии "Авангард" продолжают лечение в медучреждениях Уфы, четверо находятся в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:11:00+03:00
2025-10-20T12:11:00+03:00
2025-10-20T12:11:00+03:00
происшествия
уфа
россия
стерлитамак
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049049472_0:0:758:426_1920x0_80_0_0_c7da3b95c0d48630bb2f9f5f64b544c3.jpg
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049051697.html
уфа
россия
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049049472_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_a01cada34934f07572a47e13fd6d0a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, стерлитамак, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Россия, Стерлитамак, Радий Хабиров
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии
Пять человек остаются в больницах после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии