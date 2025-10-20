Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре - РИА Новости, 20.10.2025
12:42 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/posolstvo-2049331874.html
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре - РИА Новости, 20.10.2025
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре
Обстановка на Мадагаскаре после смены власти спокойная, но россиянам все еще рекомендуется воздержаться от посещения острова, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:42:00+03:00
2025-10-20T12:42:00+03:00
в мире, мадагаскар, россия, оон
В мире, Мадагаскар, Россия, ООН
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре

Посольство РФ: ситуация на Мадагаскаре после смены власти спокойная

Люди приветствуют военных в Антананариву
Люди приветствуют военных в Антананариву
© AP Photo / Brian Inganga
Люди приветствуют военных в Антананариву
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обстановка на Мадагаскаре после смены власти спокойная, но россиянам все еще рекомендуется воздержаться от посещения острова, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Ранее в пятницу полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу.
Полковник Майкл Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
14 октября, 18:46
"Ситуация в стране - спокойная. Все госучреждения, магазины, учебные заведения работают в нормальном режиме. Вместе с тем мы по-прежнему рекомендуем росгражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар, а тем, кто уже находится на острове, - не посещать мест массового скопления людей", - сказали агентству в дипмиссии.
Протесты против отключений воды и электричества на Мадагаскаре начались 25 сентября. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе разгона протестующих погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых граждан Мадагаскара вышли на улицы с призывами к отставке президента Радзуэлины. В столкновениях с сотрудниками сил безопасности более 100 манифестантов получили ранения. По данным ООН, в ходе протестов погибли по меньшей мере 22 человека, однако МИД Мадагаскара эту информацию опроверг. В тот же день президент объявил о роспуске правительства.
После консультаций между членами инициирующего протесты движения "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании 2 октября "Комитета координации борьбы" (KMT), призванного осуществлять координацию действий манифестантов. В то же время правящее большинство и оппозиция в парламенте не смогли договориться о создании нового правительства.
Менее чем через неделю протестующие предъявили ультиматум президенту, пригрозив общенациональной забастовкой. Политические требования манифестантов поменялись: они потребовали публичных извинений президента вместо отставки, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Ультиматум выполнен не был и протестные акции продолжились.
На фоне усиления протестов 11 октября военнослужащие Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказались открывать огонь по протестующим и призвали остальных военных последовать их примеру. Вечером того же дня стало известно, что президент покинул страну. Двенадцатого октября CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара и назначил нового главу генштаба. Через два дня военные объявили о роспуске всех госинститутов, кроме парламента, а Национальная ассамблея Мадагаскара объявила президенту Радзуэлине импичмент.
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
14 октября, 12:43
 
В миреМадагаскарРоссияООН
 
 
