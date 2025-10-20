Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обстановка на Мадагаскаре после смены власти спокойная, но россиянам все еще рекомендуется воздержаться от посещения острова, заявили РИА Новости в посольстве РФ.

Ранее в пятницу полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу.

"Ситуация в стране - спокойная. Все госучреждения, магазины, учебные заведения работают в нормальном режиме. Вместе с тем мы по-прежнему рекомендуем росгражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар, а тем, кто уже находится на острове, - не посещать мест массового скопления людей", - сказали агентству в дипмиссии.

Протесты против отключений воды и электричества на Мадагаскаре начались 25 сентября. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе разгона протестующих погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых граждан Мадагаскара вышли на улицы с призывами к отставке президента Радзуэлины. В столкновениях с сотрудниками сил безопасности более 100 манифестантов получили ранения. По данным ООН , в ходе протестов погибли по меньшей мере 22 человека, однако МИД Мадагаскара эту информацию опроверг. В тот же день президент объявил о роспуске правительства.

После консультаций между членами инициирующего протесты движения "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании 2 октября "Комитета координации борьбы" (KMT), призванного осуществлять координацию действий манифестантов. В то же время правящее большинство и оппозиция в парламенте не смогли договориться о создании нового правительства.

Менее чем через неделю протестующие предъявили ультиматум президенту, пригрозив общенациональной забастовкой. Политические требования манифестантов поменялись: они потребовали публичных извинений президента вместо отставки, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Ультиматум выполнен не был и протестные акции продолжились.