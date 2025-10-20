Посол оценил роль Хакимова в решении проблем Ближнего Востока

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советский дипломат Карим Хакимов и такие люди как он, обладающие разносторонними знаниями, могли бы сделать многое для решения проблем Ближнего Востока, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.