Посол оценил роль Хакимова в решении проблем Ближнего Востока
08:00 20.10.2025
Посол оценил роль Хакимова в решении проблем Ближнего Востока
Посол оценил роль Хакимова в решении проблем Ближнего Востока
Советский дипломат Карим Хакимов и такие люди как он, обладающие разносторонними знаниями, могли бы сделать многое для решения проблем Ближнего Востока, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
ближний восток
россия
олег озеров
советская россия
ближний восток
россия
в мире, ближний восток, россия, олег озеров, советская россия
В мире, Ближний Восток, Россия, Олег Озеров, Советская Россия
Посол оценил роль Хакимова в решении проблем Ближнего Востока

Озеров: Хакимов мог бы многое сделать для решения проблем Ближнего Востока

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советский дипломат Карим Хакимов и такие люди как он, обладающие разносторонними знаниями, могли бы сделать многое для решения проблем Ближнего Востока, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.
"Такие люди как Карим Хакимов, обладающие разносторонними знаниями, умением говорить с собеседниками на их языке во всех смыслах этого слова, да и просто яркие и значительные личности, безусловно, очень востребованы и они, при наличии соответствующих компетенций, могли бы многое сделать для решения проблем Ближнего Востока", - сказал Озеров.
Однако, он отметил, что по мере развития государств, наций, различных сообществ появляются новые акторы, и роль послов меняется.
"Особенно заметно их (послов - ред.) роль стала снижаться в эпоху глобализации, когда появилось огромное количество всяких НПО (неправительственных организаций - ред.) и международных организаций, которые стали работать на снижение фактора государственного суверенитета и, соответственно, роли послов в межгосударственных отношениях", - подчеркнул Озеров.
Карим Абдрауфович Хакимов - советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах.
"Хакимовский клуб" – экспертная площадка профессиональных дипломатов, арабистов, востоковедов, единомышленников, общественных деятелей, журналистов, объединенных общей идеей популяризации имени легендарного дипломата Карима Хакимова и его профессиональной деятельности.
В миреБлижний ВостокРоссияОлег ОзеровСоветская Россия
 
 
