Посол Озеров рассказал о талантах советского дипломата Хакимова

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Образованность и контактность, а также артистический дар советского дипломата Карима Хакимова помогали ему в рамках его профессиональной карьеры, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.