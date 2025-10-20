Рейтинг@Mail.ru
Посол Озеров рассказал о талантах советского дипломата Хакимова - РИА Новости, 20.10.2025
06:50 20.10.2025
Посол Озеров рассказал о талантах советского дипломата Хакимова
Образованность и контактность, а также артистический дар советского дипломата Карима Хакимова помогали ему в рамках его профессиональной карьеры, заявил РИА... РИА Новости, 20.10.2025
россия, иран, средняя азия, олег озеров, советская россия, общество
Россия, Иран, Средняя Азия, Олег Озеров, Советская Россия, Общество
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Образованность и контактность, а также артистический дар советского дипломата Карима Хакимова помогали ему в рамках его профессиональной карьеры, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.
"Его (Хакимова - ред.) образованность и контактность существенно помогали ему в этой работе. Будучи от природы человеком очень коммуникабельным, он мог выстроить отношения с любыми слоями общества… Карим обладал еще и артистическим даром, прекрасно пел и играл на струнных инструментах, чем активно пользовался в работе", - сказал Озеров, отвечая на вопрос про личностные и профессиональные качества Хакимова.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова
Вчера, 06:11
Он отметил, что советскому дипломату помогал его опыт работы в Иране и Средней Азии, а также его деятельность в качестве политработника в Красной Армии, его способности агитатора и пропагандиста.
Джидде он первым делом шел на базар, где устанавливал контакты с торговцами, которые тогда обладали очень широкой информацией о положении дел в стране… Собственно, с самим Абдельазизом (первый король Саудовской Аравии - ред.) он установил конструктивные, если не сказать дружеские, отношения еще раньше, в апреле 1925 года, когда организовал приезд части дипкорпуса в Мекку", - добавил Озеров.
Карим Хакимов - советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах.
"Хакимовский клуб" – экспертная площадка профессиональных дипломатов, арабистов, востоковедов, единомышленников, общественных деятелей, журналистов, объединенных общей идеей популяризации имени легендарного дипломата Карима Хакимова и его профессиональной деятельности.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Цифровая дипломатия не заменит классические методы, заявила Захарова
10 июня, 15:05
 
РоссияИранСредняя АзияОлег ОзеровСоветская РоссияОбщество
 
 
