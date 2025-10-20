В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Поджог стал причиной пожара в деревянном многоквартирном доме 1941 года постройки в Новосибирске, в результате которого в ночь на 18 октября погибли четыре человека, сообщил в понедельник замначальника ГУМВД по Новосибирской области Константин Гаврин.