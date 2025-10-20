В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Поджог стал причиной пожара в деревянном многоквартирном доме 1941 года постройки в Новосибирске, в результате которого в ночь на 18 октября погибли четыре человека, сообщил в понедельник замначальника ГУМВД по Новосибирской области Константин Гаврин.
Деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 "квадратов" ночью 18 октября, произошло частичное обрушение крыши. В результате пожара четыре человека погибли, трое были госпитализированы. Были эвакуированы 26 жителей.
"Организован и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе в рамках возбужденного уголовного дела по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (часть 2 статья 105 УК РФ – ред.). Организована круглосуточная охрана места происшествия", - сказал Гаврин на оперативном совещании в облправительстве.
По данным прокуратуры Новосибирской области, в результате пожара погибли три женщины и один мужчина.
