В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
07:00 20.10.2025 (обновлено: 08:54 20.10.2025)
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 20.10.2025
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
Поджог стал причиной пожара в деревянном многоквартирном доме 1941 года постройки в Новосибирске, в результате которого в ночь на 18 октября погибли четыре... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
новосибирск
новосибирская область
ленинский район
происшествия, новосибирск, новосибирская область, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Ленинский район
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Поджог стал причиной гибели четырех человек в Ленинском районе Новосибирска

© МЧС Новосибирской области/TelegramЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© МЧС Новосибирской области/Telegram
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Поджог стал причиной пожара в деревянном многоквартирном доме 1941 года постройки в Новосибирске, в результате которого в ночь на 18 октября погибли четыре человека, сообщил в понедельник замначальника ГУМВД по Новосибирской области Константин Гаврин.
Деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 "квадратов" ночью 18 октября, произошло частичное обрушение крыши. В результате пожара четыре человека погибли, трое были госпитализированы. Были эвакуированы 26 жителей.
"Организован и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе в рамках возбужденного уголовного дела по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (часть 2 статья 105 УК РФ – ред.). Организована круглосуточная охрана места происшествия", - сказал Гаврин на оперативном совещании в облправительстве.
По данным прокуратуры Новосибирской области, в результате пожара погибли три женщины и один мужчина.
Происшествия
 
 
