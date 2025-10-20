https://ria.ru/20251020/podmoskove-2049450118.html
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный - РИА Новости, 20.10.2025
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
Водитель легкового авто марки BMW сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на регулируемом пешеходном переходе на красный сигнал светофора в подмосковных... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:09:00+03:00
2025-10-20T18:09:00+03:00
2025-10-20T18:09:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20251020/sud-2049403196.html
https://ria.ru/20251020/ufa-2049309582.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
В Люберцах водитель сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный