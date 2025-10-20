Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный - РИА Новости, 20.10.2025
18:09 20.10.2025
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
Водитель легкового авто марки BMW сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на регулируемом пешеходном переходе на красный сигнал светофора в подмосковных...
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный

В Люберцах водитель сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Водитель легкового авто марки BMW сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на регулируемом пешеходном переходе на красный сигнал светофора в подмосковных Люберцах, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло около одного из домов на Октябрьском проспекте в Люберцах.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке
Вчера, 15:59
"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки BMW, совершил наезд на 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В результате аварии мальчик был госпитализирован с травмами.
Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
Вчера, 10:52
 
