Песков рассказал о подготовке саммита России и США
Песков рассказал о подготовке саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал о подготовке саммита России и США
Пока подготовка очередного саммита РФ-США в полном объеме не начата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал о подготовке саммита России и США
Песков: подготовка саммита России и США в полном объеме не начата