Песков рассказал о подготовке саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
12:47 20.10.2025 (обновлено: 12:51 20.10.2025)
Песков рассказал о подготовке саммита России и США
Пока подготовка очередного саммита РФ-США в полном объеме не начата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
россия, будапешт, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа
Россия, Будапешт, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока подготовка очередного саммита РФ-США в полном объеме не начата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я еще раз повторяю: пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита (в Будапеште - ред.)", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе в четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии
Вчера, 11:21
 
РоссияБудапештУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
