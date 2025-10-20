Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
12:58 20.10.2025
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США
Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
москва
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита.
В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
