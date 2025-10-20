https://ria.ru/20251020/peskov-2049339260.html
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США
Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал, что ждет Москва от саммита России и США
Песков: Москва ждет от саммита с США возможности урегулирования по Украине