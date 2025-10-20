https://ria.ru/20251020/peskov-2049337863.html
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной
Позиция России по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
Песков: позиция России по заморозке конфликта с Украиной последовательна