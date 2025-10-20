Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной - РИА Новости, 20.10.2025
12:55 20.10.2025
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной - РИА Новости, 20.10.2025
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной
Позиция России по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал позицию России по заморозке конфликта с Украиной

Песков: позиция России по заморозке конфликта с Украиной последовательна

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Позиция России по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пул журналистов Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
"Российская сторона каждый раз давала ответ (в теме возможности заморозки конфликта с Украиной - ред.). Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения зарубежных СМИ о словах Трампа.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе
Вчера, 07:05
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
