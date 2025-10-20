Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном
12:57 20.10.2025
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном
Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях, отношения развиваются динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
иран
дмитрий песков
россия
иран
в мире, россия, иран, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков
Вид на Кремль
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях, отношения развиваются динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран – это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков рассказал о подготовке саммита России и США
