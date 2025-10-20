https://ria.ru/20251020/peskov-2049336981.html
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.10.2025
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном
Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях, отношения развиваются динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:57:00+03:00
2025-10-20T12:57:00+03:00
2025-10-20T12:57:00+03:00
в мире
россия
иран
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
https://ria.ru/20251020/podgotovka-2049333480.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о готовности расширять сотрудничество с Ираном
Песков: Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях