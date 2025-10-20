Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой
12:51 20.10.2025
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой
Позиция киевского режима полна противоречий, это не способствует мирному урегулированию конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 20.10.2025
в мире, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой

Песков: позиция Киева противоречива и не способствует урегулированию конфликта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Позиция киевского режима полна противоречий, это не способствует мирному урегулированию конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима полна противоречий, все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, об этом свидетельствуют данные с сайта украинского парламента.
МВФ тянет Украину в "святые 90-е"
