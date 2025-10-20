https://ria.ru/20251020/peskov-2049336673.html
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой
Позиция киевского режима полна противоречий, это не способствует мирному урегулированию конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 20.10.2025
В Кремле назвали позицию киевского режима противоречивой
