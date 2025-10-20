Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограничение в питьевой воде, а также употребление соленой, жирной и жареной пищи во время перелетов являются факторами, влияющими на образование тромбов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

"Долгие перелеты, а это примерно более шести часов, могут негативно влиять на венозную систему. Как правило, в это время мы ограничиваем себя в воде, но при этом употребляем что-то соленое, жирное, сладкое, алкоголь, это делает нашу кровь более вязкой, что является дополнительным фактором в тромбообразовании", - сказала флеболог.