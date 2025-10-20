Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы - РИА Новости, 20.10.2025
03:21 20.10.2025
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы
Ограничение в питьевой воде, а также употребление соленой, жирной и жареной пищи во время перелетов являются факторами, влияющими на образование тромбов,... РИА Новости, 20.10.2025
2025
общество, москва, елена смирнова, здоровье - общество
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы

Флеболог Смирнова назвала ограничения в воде при полетах фактором риска тромбоза

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограничение в питьевой воде, а также употребление соленой, жирной и жареной пищи во время перелетов являются факторами, влияющими на образование тромбов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Долгие перелеты, а это примерно более шести часов, могут негативно влиять на венозную систему. Как правило, в это время мы ограничиваем себя в воде, но при этом употребляем что-то соленое, жирное, сладкое, алкоголь, это делает нашу кровь более вязкой, что является дополнительным фактором в тромбообразовании", - сказала флеболог.
Смирнова подчеркнула, что вынужденное длительное нахождение в одном положении в самолете приводит к застою крови, что является одним из главных факторов риска тромбоза.
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
12 апреля, 03:11
 
