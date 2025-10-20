Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

ГААГА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз должен стремиться организовать переговоры России и Украины, в данный момент в этом вопросе ключевую роль играет президент США Дональд Трамп, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.