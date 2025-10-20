Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

ГААГА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз должен стремиться организовать переговоры России и Украины, в данный момент в этом вопросе ключевую роль играет президент США Дональд Трамп, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД Европейского союза.
"Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться", - сказал ван Вил журналистам перед встречей, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы, ЕС и Украина, пока не смогли сделать это сами", - признался министр.
В то же время, как подчеркнул глава МИД Нидерландов, к этим переговорам ЕС должен обеспечить Украине "сильную стартовую позицию".
Газета Financial Times 19 октября сообщала, что Трамп на "напряженной" встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет "уничтожен". По данным газеты, лидер США в ходе встречи постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Газета пишет, что в ходе встреч на этой неделе европейские чиновники проведут переговоры о том, как скоординировать ответ на позицию Трампа, увеличить поддержку Украины и подготовиться к саммиту Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Ушаков рассказал о влиянии США на политику Европы на Украине
12 октября, 12:39