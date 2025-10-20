Роднина объяснила слова о пенсиях в России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Роднина удивилась реакции на ее слова о пенсиях в России, об этом она заявила в беседе с порталом Sport 24.
Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.
Поплавская ответила депутату Родниной на заявление
20 августа, 19:12
“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.
В августе Роднина заявила, что пенсия — это не зарплата, и назвала ее "пособием по старости". Она подчеркнула, что в некоторых странах их вообще нет. Кроме того, политик посоветовала молодому поколению задумываться об этих выплатах пораньше и становиться самостоятельными.
"Чемпион - не льготная категория": Роднина о долгах Исинбаевой
6 августа, 14:32