Роднина объяснила слова о пенсиях в России

“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.