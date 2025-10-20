https://ria.ru/20251020/pensii-2049274033.html
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В ноябре из-за праздничных дней пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, начислятся уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В ноябре из-за праздничных дней пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, начислятся уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
«
"В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства", — сказал он.
По его словам, это делается специально, чтобы россияне получили деньги без задержек.
"В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября", — добавил депутат.
Парламентарий пояснил, что это касается и тех, кто получает пенсию через банк, и тех, кому ее привозят на дом или через почтовое отделение.