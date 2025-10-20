Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
05:51 20.10.2025
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
В ноябре из-за праздничных дней пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, начислятся уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:51:00+03:00
2025-10-20T05:51:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
россия
пенсии
россия
общество, алексей говырин, госдума рф, россия, пенсии
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Россия, Пенсии
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре

Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников

© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В ноябре из-за праздничных дней пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, начислятся уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
«
"В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства", — сказал он.
По его словам, это делается специально, чтобы россияне получили деньги без задержек.
"В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября", — добавил депутат.
Парламентарий пояснил, что это касается и тех, кто получает пенсию через банк, и тех, кому ее привозят на дом или через почтовое отделение.
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий
Вчера, 03:15
 
Общество Алексей Говырин Госдума РФ Россия Пенсии
 
 
