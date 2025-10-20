Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 20.10.2025 (обновлено: 03:32 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/pensii-2049018865.html
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий - РИА Новости, 20.10.2025
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий
Плановый перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан произойдет в ноябре, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T03:15:00+03:00
2025-10-20T03:32:00+03:00
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
россия
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718239ef5082ee8673500e08f5219350.jpg
https://ria.ru/20250918/pensiya-2042596992.html
https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c0b33afb920985be1257a99cdec8f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество, россия, пенсии
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество, Россия, Пенсии
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий

Декан Виноградов: в ноябре повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет в октябре

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы в управлении пенсионного фонда
Сотрудник оформляет документы в управлении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник оформляет документы в управлении пенсионного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Плановый перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан произойдет в ноябре, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
“Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом "О страховых пенсиях”, — отметил он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал
18 сентября, 02:15
Наибольшая прибавка ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет или поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата вырастет в два раза, достигнув 19 129,40 рубля. Кроме того, полагается ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей. Выплаты оформят автоматически.
Кроме того, в ноябре поднимутся пенсии у бывших работников летного состава гражданской авиации и угольной промышленности в рамках ежеквартального перерасчета. Для этого им следовало заблаговременно предоставить в Соцфонд полный пакет документов.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
10 сентября, 02:15
 
Вадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ОбществоРоссияПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала