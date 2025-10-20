https://ria.ru/20251020/pensii-2049018865.html
Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий
Декан Виноградов: в ноябре повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет в октябре
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Плановый перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан произойдет в ноябре, рассказал агентству “Прайм
” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
“Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом "О страховых пенсиях”, — отметил он.
Наибольшая прибавка ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет или поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата вырастет в два раза, достигнув 19 129,40 рубля. Кроме того, полагается ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей. Выплаты оформят автоматически.
Кроме того, в ноябре поднимутся пенсии у бывших работников летного состава гражданской авиации и угольной промышленности в рамках ежеквартального перерасчета. Для этого им следовало заблаговременно предоставить в Соцфонд полный пакет документов.