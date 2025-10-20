Рейтинг@Mail.ru
Пенкин возместил ущерб за порванный матрас в новосибирском отеле
Культура
 
10:58 20.10.2025
Пенкин возместил ущерб за порванный матрас в новосибирском отеле
Певец Сергей Пенкин в своем Telegram-канале рассказал, что в одном из отелей Новосибирска порвал во сне дорогой матрас, за что ему пришлось возместить ущерб в... РИА Новости, 20.10.2025
2025
Культура, Новосибирск, Сергей Пенкин
Пенкин возместил ущерб за порванный матрас в новосибирском отеле

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Певец Сергей Пенкин в своем Telegram-канале рассказал, что в одном из отелей Новосибирска порвал во сне дорогой матрас, за что ему пришлось возместить ущерб в 350 тысяч рублей.
Артист отметил, что у него был выходной день после концерта в Новосибирске.
"Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер", - рассказал Пенкин.
Он отметил, что утром после бессонной ночи был вынужден заплатить отелю "кругленькую сумму" за причиненный ущерб, а именно 350 тысяч рублей. О каком отеле идет речь, он не уточнил.
