США вынуждают третьи страны принимать высланных нелегалов в обмен на бонусы
13:58 20.10.2025
США вынуждают третьи страны принимать высланных нелегалов в обмен на бонусы
США вынуждают третьи страны принимать депортируемых иностранцев в обмен на бонусы со стороны Вашингтона, сообщает газета Pais. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США вынуждают третьи страны принимать депортируемых иностранцев в обмен на бонусы со стороны Вашингтона, сообщает газета Pais.
"Таможенные пошлины, запрет на въезд (в США - ред.), денежные выплаты за каждого принятого иммигранта или обещание не критиковать внутреннюю политику африканских стран, а также (надежда - ред.) получить бонус от Вашингтона в будущем - все это тоже средства, используемые США", - говорится в публикации.
В материале отмечается, что США заставили Гану принимать депортируемых иностранцев путем введения в отношении этой страны визовых ограничений, тогда как Руанда проявила готовность принимать высланных из США нелегалов в обмен на политические уступки и денежное вознаграждение.
Также Pais сообщает со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении договор между Эсватини и США, согласно которому эта африканская страна примет 160 депортируемых из Соединенных Штатов иммигрантов в обмен на 5,1 миллиона долларов. По информации газеты, в этой стране уже оказались граждане Ямайки, Кубы, Лаоса, Вьетнама и Йемена, и их адвокаты сообщают об ужасных условиях содержания этих людей в Эсватини и трудностях поддержания с ними связи.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
