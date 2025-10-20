США вынуждают третьи страны принимать высланных нелегалов в обмен на бонусы

В материале отмечается, что США заставили Гану принимать депортируемых иностранцев путем введения в отношении этой страны визовых ограничений, тогда как Руанда проявила готовность принимать высланных из США нелегалов в обмен на политические уступки и денежное вознаграждение.

Также Pais сообщает со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении договор между Эсватини и США, согласно которому эта африканская страна примет 160 депортируемых из Соединенных Штатов иммигрантов в обмен на 5,1 миллиона долларов. По информации газеты, в этой стране уже оказались граждане Ямайки, Кубы, Лаоса, Вьетнама и Йемена, и их адвокаты сообщают об ужасных условиях содержания этих людей в Эсватини и трудностях поддержания с ними связи.