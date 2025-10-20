https://ria.ru/20251020/otravlenie-2049313101.html
СК предъявил обвинение по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ
СК предъявил обвинение по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ - РИА Новости, 20.10.2025
СК предъявил обвинение по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ
СК предъявил обвинение завпроизводством цеха компании "Восток" в Улан-Удэ после массового отравления местных жителей, она задержана, сообщает СК РФ. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:09:00+03:00
2025-10-20T11:09:00+03:00
2025-10-20T12:09:00+03:00
происшествия
россия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049313907_7:0:1264:707_1920x0_80_0_0_9804118a3a84504682ec1eeb113206dd.jpg
https://ria.ru/20251019/narusheniya-2049180932.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049313907_164:0:1107:707_1920x0_80_0_0_0af1656ac9f95af15774ac5387e110ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ
СК предъявил обвинение завпроизводством цеха в Улан-Удэ после отравления жителей
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. СК предъявил обвинение завпроизводством цеха компании "Восток" в Улан-Удэ после массового отравления местных жителей, она задержана, сообщает СК РФ.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ
). На утро понедельника зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу - состояние у всех стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой.
"Следователями СК
России задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении
.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
Проводятся допросы свидетелей, изъятие документов, получение образцов для проведения экспертиз и исследований.