Россельхознадзор проверяет поставщиков после отравления в Улан-Удэ

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия после массового отравления жителей Улан-Удэ готовой продукцией проводит проверку и устанавливает поставщиков продуктов, сообщает ведомство.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). На утро понедельника зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу - состояние у всех стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой.
"Предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский". Специалисты Россельхознадзора устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора", - сообщает ведомство.
Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии 19 октября уточнял РИА Новости, что на предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
