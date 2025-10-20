Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 20.10.2025 (обновлено: 13:29 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/otnosheniya-2049336375.html
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил теплые отношения между лидером США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:50:00+03:00
2025-10-20T13:29:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
https://ria.ru/20251018/orban-2049072882.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана

Песков: отношения между Путиным и Орбаном конструктивные

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виктор Орбан во время встречи в Москве
Владимир Путин и Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил теплые отношения между лидером США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и конструктивные - между президентом РФ Владимиром Путиным и Орбаном.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения - у президента Путина", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
18 октября, 12:26
 
В миреРоссияСШАВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала