Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил теплые отношения между лидером США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и конструктивные - между президентом РФ Владимиром Путиным и Орбаном.