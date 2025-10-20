Кадастр оружия переведут в единую информационную среду

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

"Для производителей это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов это противодействие незаконному обороту оружия", - добавил он.