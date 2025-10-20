Рейтинг@Mail.ru
03:00 20.10.2025
Кадастр оружия переведут в единую информационную среду
Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил РИА Новости, 20.10.2025
общество
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
2025
общество, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Работа магазина по продаже охотничьего и травматического оружия
Работа магазина по продаже охотничьего и травматического оружия. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"В соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузку кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие", - сказал Шалаев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия
31 июля, 20:26
Он уточнил, что Госдума уже приняла в первом чтении этот законопроект, сейчас Росстандарт с Минпромторгом активно готовят его ко второму чтению. По словам Шалаева, нововведение даст синергетический эффект для всех заинтересованных сторон.
"Для производителей это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов это противодействие незаконному обороту оружия", - добавил он.
Пистолет Макарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие
3 августа, 13:39
 
