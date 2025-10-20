Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 20.10.2025
22:53 20.10.2025
В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов
План "Ковер" введен на всей территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.10.2025
2025
В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов

Мельниченко: в Пензенской области ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. План "Ковер" введен на всей территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план "Ковер" введен в нескольких районах региона.
Пензенской области введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Жителей Пензенской области обвинили в работе на военную разведку Украины
2 октября, 12:49
 
Пензенская область
 
 
