В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов
План "Ковер" введен на всей территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.10.2025
пензенская область
