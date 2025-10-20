В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. План "Ковер" введен на всей территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает губернатор Олег Мельниченко.

Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план "Ковер" введен в нескольких районах региона.