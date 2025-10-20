https://ria.ru/20251020/obstrel-2049367407.html
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ
Три мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
Новости
ru-RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В селе Таврийское Голопристанского МО ранены мужчины 1975 и 1988 годов рождения. В Новой Каховке
в результате прилёта дрона минно-взрывную травму получил мужчина 1954 года рождения", - написал Сальдо
в Telegram-канале
.
Все трое госпитализированы.
Кроме этого, в Брилевке, Новой Маячке, Раденске и Подокалиновке повреждены здания и линии электропередачи, без света временно остались жители нескольких населённых пунктов. Также противник нанёс удары по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке и Солонцам, добавил Сальдо.