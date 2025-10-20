Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 20.10.2025
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ
Три мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
херсонская область , новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ

Сальдо: в Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В селе Таврийское Голопристанского МО ранены мужчины 1975 и 1988 годов рождения. В Новой Каховке в результате прилёта дрона минно-взрывную травму получил мужчина 1954 года рождения", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Все трое госпитализированы.
Кроме этого, в Брилевке, Новой Маячке, Раденске и Подокалиновке повреждены здания и линии электропередачи, без света временно остались жители нескольких населённых пунктов. Также противник нанёс удары по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке и Солонцам, добавил Сальдо.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
