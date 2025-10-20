В Херсонской области три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ

Кроме этого, в Брилевке, Новой Маячке, Раденске и Подокалиновке повреждены здания и линии электропередачи, без света временно остались жители нескольких населённых пунктов. Также противник нанёс удары по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке и Солонцам, добавил Сальдо.