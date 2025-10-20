https://ria.ru/20251020/obem-2049425004.html
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины - РИА Новости, 20.10.2025
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:07:00+03:00
2025-10-20T17:07:00+03:00
2025-10-20T17:07:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99674/41/996744172_1:0:2499:1405_1920x0_80_0_0_c65ab9d16ccd82d0f92807119d875334.jpg
https://ria.ru/20251020/zapad-2048933481.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99674/41/996744172_314:0:2187:1405_1920x0_80_0_0_690ac96cccea9df00ff7b4200f834e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
Объем теневой экономики Украины оценивается от 24 млрд до 31 млрд долларов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание Liga.net.
"Теневой сектор экономики Украины
в этом году может достичь 1-1,3 триллиона гривен (около 24 - 31 миллиарда долларов). Это почти половина официальных доходов государства", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что украинский бюджет может недополучить более триллиона гривен из-за того, что многие компании работают в "серой зоне".
В середине сентября директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявлял, что объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов.