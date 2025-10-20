СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание Liga.net.

"Теневой сектор экономики Украины в этом году может достичь 1-1,3 триллиона гривен (около 24 - 31 миллиарда долларов). Это почти половина официальных доходов государства", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

Отмечается, что украинский бюджет может недополучить более триллиона гривен из-за того, что многие компании работают в "серой зоне".