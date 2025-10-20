Рейтинг@Mail.ru
17:07 20.10.2025
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание... РИА Новости, 20.10.2025
2025
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины

Объем теневой экономики Украины оценивается от 24 млрд до 31 млрд долларов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание Liga.net.
"Теневой сектор экономики Украины в этом году может достичь 1-1,3 триллиона гривен (около 24 - 31 миллиарда долларов). Это почти половина официальных доходов государства", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что украинский бюджет может недополучить более триллиона гривен из-за того, что многие компании работают в "серой зоне".
В середине сентября директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявлял, что объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов.
