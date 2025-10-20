Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/novosibirsk-2049360595.html
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки - РИА Новости, 20.10.2025
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам колонии замдиректора муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:03:00+03:00
2025-10-20T14:03:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251015/vzyatka-2048353798.html
https://ria.ru/20251018/rosseti-2049121270.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки

В Новосибирске замдиректор "Метро Мир" Счастливый получил семь лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам колонии замдиректора муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого по делу о посредничестве во взятках, сообщает в понедельник пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Правоохранительные органы задержали Счастливого в январе 2025 года в Луганске. С ним был расторгнут контракт Минобороны. Дело в его отношении было возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке
15 октября, 11:54
"Суд признал виновным Счастливого Андрея Александровича в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход федерального бюджета в размере шестикратной суммы взятки - в сумме 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В срок лишения свободы Счастливому зачли время содержания под стражей с 20 января 2025 года до вступления приговора в законную силу.
Кроме того, суд конфисковал в собственность государства 100 тысяч рублей, добытые подсудимым преступным путем. Приговор пока не вступил в силу.
Уголовное дело Счастливого не связано с его работой в метростроительной компании "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры" (МУП "Метро Мир"). Оно было возбуждено по материалам работы УФСБ по Новосибирской области.
Согласно приговору, Счастливый с сообщником, дело в отношении которого прекратили в связи с деятельным раскаянием, с декабря 2021 по декабрь 2022 года, выступили посредниками во взяточничестве, а именно получили от бизнесмена 1,3 миллиона рублей для передачи в качестве взятки высокопоставленным полицейским за покровительство работы подпольного казино. При этом подсудимый передал в качестве взятки полицейским 960 тысяч рублей, а остальные деньги оставил себе как вознаграждение.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
18 октября, 18:03
 
ПроисшествияНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала