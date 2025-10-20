В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам колонии замдиректора муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого по делу о посредничестве во взятках, сообщает в понедельник пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Правоохранительные органы задержали Счастливого в январе 2025 года в Луганске . С ним был расторгнут контракт Минобороны. Дело в его отношении было возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

"Суд признал виновным Счастливого Андрея Александровича в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход федерального бюджета в размере шестикратной суммы взятки - в сумме 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В срок лишения свободы Счастливому зачли время содержания под стражей с 20 января 2025 года до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, суд конфисковал в собственность государства 100 тысяч рублей, добытые подсудимым преступным путем. Приговор пока не вступил в силу.

Уголовное дело Счастливого не связано с его работой в метростроительной компании "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры" (МУП "Метро Мир"). Оно было возбуждено по материалам работы УФСБ по Новосибирской области