В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки - РИА Новости, 20.10.2025
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки
20.10.2025
2025-10-20T14:03:00+03:00
2025-10-20T14:03:00+03:00
2025-10-20T14:03:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам колонии замдиректора муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого по делу о посредничестве во взятках, сообщает в понедельник пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Правоохранительные органы задержали Счастливого в январе 2025 года в Луганске
. С ним был расторгнут контракт Минобороны. Дело в его отношении было возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ
(посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
"Суд признал виновным Счастливого Андрея Александровича в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход федерального бюджета в размере шестикратной суммы взятки - в сумме 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В срок лишения свободы Счастливому зачли время содержания под стражей с 20 января 2025 года до вступления приговора в законную силу.
Кроме того, суд конфисковал в собственность государства 100 тысяч рублей, добытые подсудимым преступным путем. Приговор пока не вступил в силу.
Уголовное дело Счастливого не связано с его работой в метростроительной компании "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры" (МУП "Метро Мир"). Оно было возбуждено по материалам работы УФСБ по Новосибирской области
.
Согласно приговору, Счастливый с сообщником, дело в отношении которого прекратили в связи с деятельным раскаянием, с декабря 2021 по декабрь 2022 года, выступили посредниками во взяточничестве, а именно получили от бизнесмена 1,3 миллиона рублей для передачи в качестве взятки высокопоставленным полицейским за покровительство работы подпольного казино. При этом подсудимый передал в качестве взятки полицейским 960 тысяч рублей, а остальные деньги оставил себе как вознаграждение.