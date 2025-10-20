Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште

ГААГА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что, несмотря на сомнения по поводу проведения саммита РФ-США в Будапеште из-за позиции в украинском конфликте венгерского премьер-министра Виктора Орбана, ключевым остается сам факт наличия переговоров.

После этого Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.