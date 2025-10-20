https://ria.ru/20251020/niderlandy-2049344602.html
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште - РИА Новости, 20.10.2025
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что, несмотря на сомнения по поводу проведения саммита РФ-США в Будапеште из-за позиции в украинском конфликте... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:30:00+03:00
2025-10-20T13:30:00+03:00
2025-10-20T13:30:00+03:00
в мире
россия
будапешт
виктор орбан
еврокомиссия
встреча путина и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20251017/orban-2048783679.html
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, встреча путина и трампа
В мире, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште
Глава МИД Нидерландов ван Вил назвал саммит РФ и США в Будапеште необходимым
ГААГА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что, несмотря на сомнения по поводу проведения саммита РФ-США в Будапеште из-за позиции в украинском конфликте венгерского премьер-министра Виктора Орбана, ключевым остается сам факт наличия переговоров.
В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД Европейского союза.
"Честно говоря, у всех нас есть определенные ощущения по поводу места проведения встречи, связанные, в том числе, с позицией господина Орбана
в этом конфликте. С другой стороны, я думаю, самое главное - это наличие стола переговоров, чтобы стороны сели за него. До сих пор этого не было, а это очень и очень необходимо", - заявил ван Вил журналистам перед встречей, говоря о предстоящей встрече лидеров РФ
и США
в Будапеште
. Трансляция велась на сайте ЕК
.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина
с американским лидером Дональдом Трампом
- один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины
. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.