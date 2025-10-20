Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште - РИА Новости, 20.10.2025
13:30 20.10.2025
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште - РИА Новости, 20.10.2025
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что, несмотря на сомнения по поводу проведения саммита РФ-США в Будапеште из-за позиции в украинском конфликте... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:30:00+03:00
2025-10-20T13:30:00+03:00
в мире
россия
будапешт
виктор орбан
еврокомиссия
встреча путина и трампа
россия
будапешт
в мире, россия, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, встреча путина и трампа
В мире, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа
Глава МИД Нидерландов высказался о саммите России и США в Будапеште

Глава МИД Нидерландов ван Вил назвал саммит РФ и США в Будапеште необходимым

Флаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
ГААГА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что, несмотря на сомнения по поводу проведения саммита РФ-США в Будапеште из-за позиции в украинском конфликте венгерского премьер-министра Виктора Орбана, ключевым остается сам факт наличия переговоров.
В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД Европейского союза.
"Честно говоря, у всех нас есть определенные ощущения по поводу места проведения встречи, связанные, в том числе, с позицией господина Орбана в этом конфликте. С другой стороны, я думаю, самое главное - это наличие стола переговоров, чтобы стороны сели за него. До сих пор этого не было, а это очень и очень необходимо", - заявил ван Вил журналистам перед встречей, говоря о предстоящей встрече лидеров РФ и США в Будапеште. Трансляция велась на сайте ЕК.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
17 октября, 09:33
 
В мире, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа
 
 
