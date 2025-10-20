Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу

"Предлагаемый регламент требует, чтобы все государства-члены представили национальные планы диверсификации, в которых излагаются меры и потенциальные проблемы, связанные с диверсификацией поставок газа... Такое же требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к тем государствам-членам, которые все еще импортируют российскую нефть, с целью прекращения такого импорта к 1 января 2028 года", - сказано в документе.