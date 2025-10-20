Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу - РИА Новости, 20.10.2025
13:26 20.10.2025
Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Совет Евросоюза хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года и обязать государства-члены представить национальный план диверсификации, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028г.
Последствия отказа от российских энергоносителей уже сказались на экономике Евросоюза, заявил ранее президент России Владимир Путин.
"Предлагаемый регламент требует, чтобы все государства-члены представили национальные планы диверсификации, в которых излагаются меры и потенциальные проблемы, связанные с диверсификацией поставок газа... Такое же требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к тем государствам-членам, которые все еще импортируют российскую нефть, с целью прекращения такого импорта к 1 января 2028 года", - сказано в документе.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МИД Польши сообщил, когда ЕС планирует принять новые санкции против России
