Рейтинг@Mail.ru
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 20.10.2025 (обновлено: 23:09 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/myasnikov-2049478604.html
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков - РИА Новости, 20.10.2025
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
Бесконтрольный прием антибиотиков наносит серьезный вред здоровью, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T22:31:00+03:00
2025-10-20T23:09:00+03:00
здоровье - общество
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036372873_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_27deb6fef20237aa0032b4fc947eca1b.jpg
https://ria.ru/20250923/bolezn-2043793114.html
https://ria.ru/20250917/myasnikov-2042444602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036372873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_327c46a53404a88f72790056bf7b1975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, александр мясников (врач), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Александр Мясников (врач), Коронавирус COVID-19
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков

Доктор Мясников призвал отказаться от бесконтрольного приема антибиотиков

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бесконтрольный прием антибиотиков наносит серьезный вред здоровью, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"Если вы даете ребенку до года антибиотик, он будет болеть бронхиальной астмой, аллергиями", — заявил врач.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь
23 сентября, 16:57
Кроме того, он отметил, что нерациональный прием антибиотиков негативно влияет на здоровье кишечника. При этом микробиом кишечника влияет на многие аспекты здоровья человека.
Врач также отметил важность рационального питания и физической нагрузки для здоровья кишечника.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
17 сентября, 12:34
 
Здоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала