Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков - РИА Новости, 20.10.2025
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
Бесконтрольный прием антибиотиков наносит серьезный вред здоровью, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 20.10.2025
здоровье - общество
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
Доктор Мясников призвал отказаться от бесконтрольного приема антибиотиков