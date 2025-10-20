Незалежная вновь на гребне успеха — про нее вспомнил Международный валютный фонд. Последние несколько лет международные финансисты на тему украинской экономики старались не говорить: она была слишком токсичной.

Украина не могла существовать — и тем более воевать — без внешних вливаний, и в конце концов эти вливания стали единственным средством ее существования. Экономика б. УССР — словно коматозник под капельницей: прикрути краник, и жизнь из тела уйдет в тот же миг.

Других таких стран в мире просто нет. Или государство в долгах как в шелках и обретается в крайней бедности. Или оно как-то справляется, добиваясь тяжким трудом приличной жизни для своих граждан. Это та самая схема, которую россиянам объясняли классическим "рыночек порешает".

Но на Украине "рыночек" сломался. Оказалось, что целую страну можно содержать чисто на политической воле государств-спонсоров. Украина продолжает функционировать, имея полностью разрушенную экономику. А все нобелевские лауреаты по экономике, певцы свободной и демократичной рыночной стихии, стыдливо отворачиваются от этого вопиющего нарушения законов их "экономикс".

МВФ не раз нарушал свой же устав в отношении Украины — например, одобрял Киеву новые заимствования, несмотря на его огромные долги перед Москвой. Напомним хотя бы о трех миллиардах, выданных правительству Януковича в конце 2013 года.

Но граждане стран, кормивших и вооружавших Украину, все более недовольны этой ситуацией: какого рожна их налоги идут на террористический анклав в центре Европы? Граждане задают своим правительствам неприятные вопросы и стреляют из ракетниц по полицейским.

Теперь, когда финансирование Незалежной полностью сброшено Вашингтоном на ЕС, эта тема стала еще актуальнее. И во Франции, и в Германии эта черная дыра уже привела к полномасштабному кризису.

И вот на ситуацию обратил внимание МВФ. Он выдал Киеву рекомендации, главная из которых — девальвировать украинскую гривну. Ну, мы в России хорошо понимаем, что это значит. В "святые 90-е" политика МВФ прошлась по нам как асфальтовый каток.

Заранее понятно, к чему девальвация гривны приведет: к чудовищному экономическому кризису, рекордной инфляции, обнищанию народных масс и проблемам в снабжении ВСУ. Причем, как свидетельствует опыт Японии, Мексики, Аргентины, период тяжелейшего экономического спада после девальвации затянется на многие годы.

Говоря простым языком, украинцам придется шарить по помойкам в поисках еды, а их старики будут умирать от отсутствия денег на лекарства. Поэтому Нацбанк Украины предпочитает отмалчиваться по поводу предложения МВФ, надеясь, что со временем все как-то рассосется.

Спойлер: не рассосется. Слишком велики успехи Незалежной на пути саморазрушения. В 2024 году страна, по оценке агентства Fitch, вышла на уровень "дефолт неизбежен". Спустя несколько месяцев она уже жила в состоянии "ограниченного дефолта". Этим летом ее накрыл "частичный дефолт".

Птичий язык международных финансистов не может скрыть печальную истину: экономика Украины — это живой труп. Единственная надежда для украинцев выжить в этом жестоком мире — это стремительно замириться с Россией и пытаться восстанавливать с нами торговые и прочие отношения.

В то время как Украина победоносно пробивала экономическое дно, мы тут в России продолжили есть ежей и отапливать свой интернет дровами. Нимало не симпатизирующая нам консалтинговая компания Nilson сообщила, что, по ее данным, российский "Сбер" стал мировым лидером в эквайринге.

Это красивое слово означает безналичные платежи в интернете. Все эти столь привычные для нас "оплати улыбкой" до сих пор являются неким чудом и для американцев, и для европейцев, не говоря уже про украинцев. Россия по бесконтактным технологиям — мировой лидер: это значит, что мы застолбили за собой большую делянку в светлом будущем и уверенно туда идем в качестве четвертой экономики мира.

По поводу экономических успехов наших соседей можно сказать только одно: "Ну я же говорила". Москва много раз предупреждала правительства б. УССР, что зависимость от Запада просто уничтожит экономику их страны. Но каждый новый режим в Киеве ставил личную выгоду выше интересов простых украинцев. Каждый раз обитатели Банковой полагали, что быстренько вытрясут из доверившейся им страны свой миллиард долларов и сбегут в США.

Бесконечно так продолжаться не могло. Богатейшую республику СССР ее руководители довели до ручки еще в мирное время, ну а военное противостояние с Россией украинскую экономику добило окончательно.