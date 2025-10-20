МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Основанием для включения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц (РКЛ) в большинстве случаев является истечение срока временного пребывания, рассказали в миграционной службе МВД РФ.

"Статистика показывает, что в большинстве случаев основанием для включения сведений об иностранце в РКЛ является истечение срока временного пребывания, в том числе нарушения им "Правила 90/365". Напомним, что с 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составляет не более 90 дней в календарном году", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что был реализован механизм автоматического расчета сроков пребывания иностранцев, нарушающих законы России . Такие люди автоматически включаются в реестр, что минимизирует возможность их нахождения в стране в нелегальном миграционном статусе.