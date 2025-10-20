https://ria.ru/20251020/mvd-2049411872.html
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 20.10.2025
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц
Основанием для включения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц (РКЛ) в большинстве случаев является истечение срока временного пребывания,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:38:00+03:00
2025-10-20T16:38:00+03:00
2025-10-20T16:38:00+03:00
россия
мвд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
https://ria.ru/20250910/migranty-2040808868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд, происшествия
Россия, МВД, Происшествия
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц
МВД: иностранцев часто включают в РКЛ по истечении срока временного пребывания
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Основанием для включения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц (РКЛ) в большинстве случаев является истечение срока временного пребывания, рассказали в миграционной службе МВД РФ.
"Статистика показывает, что в большинстве случаев основанием для включения сведений об иностранце в РКЛ является истечение срока временного пребывания, в том числе нарушения им "Правила 90/365". Напомним, что с 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составляет не более 90 дней в календарном году", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что был реализован механизм автоматического расчета сроков пребывания иностранцев, нарушающих законы России
. Такие люди автоматически включаются в реестр, что минимизирует возможность их нахождения в стране в нелегальном миграционном статусе.
В ведомстве обратили внимание на необходимость заблаговременного продления разрешительных документов и напомнили, что реестр функционирует с 5 февраля 2025 года. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в России, подлежат включению в РКЛ.