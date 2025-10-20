Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/mvd-2049411872.html
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 20.10.2025
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц
Основанием для включения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц (РКЛ) в большинстве случаев является истечение срока временного пребывания,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:38:00+03:00
2025-10-20T16:38:00+03:00
россия
мвд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
https://ria.ru/20250910/migranty-2040808868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мвд, происшествия
Россия, МВД, Происшествия
МВД назвало причину включения иностранцев в реестр контролируемых лиц

МВД: иностранцев часто включают в РКЛ по истечении срока временного пребывания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Основанием для включения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц (РКЛ) в большинстве случаев является истечение срока временного пребывания, рассказали в миграционной службе МВД РФ.
"Статистика показывает, что в большинстве случаев основанием для включения сведений об иностранце в РКЛ является истечение срока временного пребывания, в том числе нарушения им "Правила 90/365". Напомним, что с 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составляет не более 90 дней в календарном году", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что был реализован механизм автоматического расчета сроков пребывания иностранцев, нарушающих законы России. Такие люди автоматически включаются в реестр, что минимизирует возможность их нахождения в стране в нелегальном миграционном статусе.
В ведомстве обратили внимание на необходимость заблаговременного продления разрешительных документов и напомнили, что реестр функционирует с 5 февраля 2025 года. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в России, подлежат включению в РКЛ.
Сотрудница полиции проверяет документы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Срок для урегулирования правового статуса иностранцев в России истек
10 сентября, 00:19
 
РоссияМВДПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала