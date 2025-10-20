МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления данных о стрельбе из травматического оружия во время конфликта между двумя отдыхающими компаниями у банного комплекса в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщает региональное управление МВД.

"В ходе инцидента один из участников, официально неработающий уфимец, применил имевшийся у него на законных основаниях травматический пистолет. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - указано в Telegram-канале регионального ведомства.

Ранее в местных пабликах в соцсетях были опубликованы данные о том, что якобы общественник, с помощью удостоверения выдавая себя за полицейского, расстрелял уфимцев из травматического оружия из-за громкой музыки в Кармаскалинском районе. Уточнялось, что будто бы "корочки" он получил в общественной организации "Комитет по противодействию коррупции" четыре дня назад, вступив в должность замначальника отдела по связям с силовыми структурами.