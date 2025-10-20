https://ria.ru/20251020/mvd-2049370540.html
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой - РИА Новости, 20.10.2025
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
Полиция проводит проверку после появления данных о стрельбе из травматического оружия во время конфликта между двумя отдыхающими компаниями у банного комплекса... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:22:00+03:00
2025-10-20T14:22:00+03:00
2025-10-20T14:22:00+03:00
происшествия
кармаскалинский район
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251016/kazan-2048679622.html
https://ria.ru/20251018/dagestan-2049137155.html
кармаскалинский район
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кармаскалинский район, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
В Башкирии полиция проводит проверку после стрельбы у банного комплекса
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления данных о стрельбе из травматического оружия во время конфликта между двумя отдыхающими компаниями у банного комплекса в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, информация о конфликте между мужчинами возле банного комплекса, расположенного недалеко от деревни Новомусино в Башкирии, поступила в отдел МВД России
по Кармаскалинскому району
. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что ссора произошла между двумя отдыхающими компаниями.
"В ходе инцидента один из участников, официально неработающий уфимец, применил имевшийся у него на законных основаниях травматический пистолет. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - указано в Telegram-канале регионального ведомства.
Ранее в местных пабликах в соцсетях были опубликованы данные о том, что якобы общественник, с помощью удостоверения выдавая себя за полицейского, расстрелял уфимцев из травматического оружия из-за громкой музыки в Кармаскалинском районе. Уточнялось, что будто бы "корочки" он получил в общественной организации "Комитет по противодействию коррупции" четыре дня назад, вступив в должность замначальника отдела по связям с силовыми структурами.
В региональном филиале комитета по противодействию коррупции по республике Башкортостан
агентству по телефону не стали комментировать ситуацию