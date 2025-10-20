Рейтинг@Mail.ru
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
14:22 20.10.2025
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой - РИА Новости, 20.10.2025
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой
Полиция проводит проверку после появления данных о стрельбе из травматического оружия во время конфликта между двумя отдыхающими компаниями у банного комплекса... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
кармаскалинский район
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кармаскалинский район
республика башкортостан
Новости
Происшествия, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД проводит проверку после стрельбы у банного комплекса под Уфой

В Башкирии полиция проводит проверку после стрельбы у банного комплекса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления данных о стрельбе из травматического оружия во время конфликта между двумя отдыхающими компаниями у банного комплекса в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, информация о конфликте между мужчинами возле банного комплекса, расположенного недалеко от деревни Новомусино в Башкирии, поступила в отдел МВД России по Кармаскалинскому району. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что ссора произошла между двумя отдыхающими компаниями.
"В ходе инцидента один из участников, официально неработающий уфимец, применил имевшийся у него на законных основаниях травматический пистолет. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - указано в Telegram-канале регионального ведомства.
Ранее в местных пабликах в соцсетях были опубликованы данные о том, что якобы общественник, с помощью удостоверения выдавая себя за полицейского, расстрелял уфимцев из травматического оружия из-за громкой музыки в Кармаскалинском районе. Уточнялось, что будто бы "корочки" он получил в общественной организации "Комитет по противодействию коррупции" четыре дня назад, вступив в должность замначальника отдела по связям с силовыми структурами.
В региональном филиале комитета по противодействию коррупции по республике Башкортостан агентству по телефону не стали комментировать ситуацию
Происшествия Кармаскалинский район Республика Башкортостан Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала