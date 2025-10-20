Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 20.10.2025 (обновлено: 22:56 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/moshennik-2049442395.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 20.10.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
Мошенники вербуют россиянок в преступную схему, предлагая им в мессенджерах "работу" по приглашению мужчин на свидания в подставные заведения, предупредили в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:33:00+03:00
2025-10-20T22:56:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251020/mvd-2049294932.html
https://ria.ru/20251019/moshenniki-2049162194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах

МВД предупредило о схеме мошенничества с подставными свиданиями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит мобильный телефон
Мужчина держит мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мошенники вербуют россиянок в преступную схему, предлагая им в мессенджерах "работу" по приглашению мужчин на свидания в подставные заведения, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«
"Вербовка в данную преступную схему выглядит относительно безобидно — в мессенджере предлагают "работу": сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидание и получать десять процентов от суммы счета "за приведенного клиента". Выплаты — "каждый день, в любую точку мира". На деле это онлайн-часть мошеннической схемы, где подставные "свидания" становятся способом выманивания денег", — отметили там.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД объяснило, как мошенники охотятся за корпоративными SIM-картами
Вчера, 09:42
В управлении отметили, что такие девушки-приманки знакомятся с жертвами на площадках для онлайн-знакомств и назначают встречу в определенном заведении. Там жертву встречают другие участники, которые заставляют "гостей" оплачивать счета с многократной накруткой цен.
"Такие "вакансии" — не безобидный вид подработки, а вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления", — предупредили в ведомстве.
В управлении назвали сигналом о мошенничестве любые предложения работы с легкими деньгами, особенно связанные со свиданиями, с соцсетями или "приведением клиентов".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ
19 октября, 02:57
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала