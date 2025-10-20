https://ria.ru/20251020/moshennik-2049442395.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 20.10.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
Мошенники вербуют россиянок в преступную схему, предлагая им в мессенджерах "работу" по приглашению мужчин на свидания в подставные заведения, предупредили в...
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мошенники вербуют россиянок в преступную схему, предлагая им в мессенджерах "работу" по приглашению мужчин на свидания в подставные заведения, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«
"Вербовка в данную преступную схему выглядит относительно безобидно — в мессенджере предлагают "работу": сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидание и получать десять процентов от суммы счета "за приведенного клиента". Выплаты — "каждый день, в любую точку мира". На деле это онлайн-часть мошеннической схемы, где подставные "свидания" становятся способом выманивания денег", — отметили там.
В управлении отметили, что такие девушки-приманки знакомятся с жертвами на площадках для онлайн-знакомств и назначают встречу в определенном заведении. Там жертву встречают другие участники, которые заставляют "гостей" оплачивать счета с многократной накруткой цен.
"Такие "вакансии" — не безобидный вид подработки, а вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления", — предупредили в ведомстве.
В управлении назвали сигналом о мошенничестве любые предложения работы с легкими деньгами, особенно связанные со свиданиями, с соцсетями или "приведением клиентов".