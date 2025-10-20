Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 20.10.2025
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:07:00+03:00
2025-10-20T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика мордовия
россия, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Мордовия
Модульное укрытие
Модульное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона.
"Уважаемые жители! Внимание! На территории республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В нескольких районах Пензенской области объявили план "Ковер"
Вчера, 22:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
