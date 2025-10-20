https://ria.ru/20251020/mordovija-2049485407.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
республика мордовия
россия
россия, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Мордовия
