Рейтинг@Mail.ru
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/mongoliya-2049302105.html
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера - РИА Новости, 20.10.2025
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:22:00+03:00
2025-10-20T10:22:00+03:00
в мире
монголия
ухнаагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684571_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_cd969cab7c809a54bfce5b196d755f85.jpg
https://ria.ru/20251017/mongoliya-2048772652.html
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684571_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e27b78317bb3bf2d827f0c0299569c93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, ухнаагийн хурэлсух
В мире, Монголия, Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

Президент Монголии Хурэлсух наложил вето на отставку премьера Занданшатара

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений, сообщает монгольское агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.
По данным агентства, на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.
«
"Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.
Как отметили в его администрации, решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.
Ранее сообщалось, что 17 октября на пленарном заседании хурала (парламента) 71 из 111 присутствующих депутатов одобрили резолюцию об отставке от должности премьер-министра.
Гомбожавын Занданшатар занимал должность главы правительства Монголии с июня 2025 года. С 1987 по 1992 год он изучал финансы и экономику в Иркутском институте народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет). В 2019-2024 годах был спикером парламента, с 2024-го возглавлял аппарат президента Монголии.
Гомбожавын Занданшатар - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Премьер-министр Монголии ушел в отставку
17 октября, 08:18
 
В миреМонголияУхнаагийн Хурэлсух
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала