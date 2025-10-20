Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений, сообщает монгольское агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.

По данным агентства, на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.

« "Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.

Как отметили в его администрации, решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.

Ранее сообщалось, что 17 октября на пленарном заседании хурала (парламента) 71 из 111 присутствующих депутатов одобрили резолюцию об отставке от должности премьер-министра.