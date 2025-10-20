https://ria.ru/20251020/mongoliya-2049302105.html
Президент Монголии наложил вето на отставку премьера
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений, сообщает монгольское агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.
По данным агентства, на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.
"Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.
Как отметили в его администрации, решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.
Ранее сообщалось, что 17 октября на пленарном заседании хурала (парламента) 71 из 111 присутствующих депутатов одобрили резолюцию об отставке от должности премьер-министра.
Гомбожавын Занданшатар занимал должность главы правительства Монголии
с июня 2025 года. С 1987 по 1992 год он изучал финансы и экономику в Иркутском институте народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет). В 2019-2024 годах был спикером парламента, с 2024-го возглавлял аппарат президента Монголии.