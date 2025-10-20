Рейтинг@Mail.ru
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли
16:59 20.10.2025
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
кишинев
молдавия
гагаузия
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли

Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли на 23 октября

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, которое в молдавской оппозиции называют политически мотивированным, перенесено на 23 октября, сообщил в понедельник судья Виталий Будеч.
В понедельник в Апелляционной палате Кишинева началось очередное заседание по делу Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе дистанционно из следственного изолятора.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
Вчера, 12:00
"Слушание переносится на четверг, 23 октября, в связи с необходимостью уточнения процессуальных деталей. На следующем заседании суд продолжит заслушивать доказательства стороны обвинения", - сказал Будеч.
Адвокат Попан Константин Брия сообщил журналистам, что рассмотрение материалов дела носило формальный характер.
"Коллега из прокуратуры исследовал материалы дела, 28 томов, менее чем за час. На следующем заседании мы продолжим ту же процедуру, с теми же действиями. Полного изучения материалов не получилось. Мы изложим свою позицию позже, пока это преждевременно", — сказал Брия.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
