Филат рассказал, из-за чего распадется парламентское большинство в Молдавии
14:47 20.10.2025
Филат рассказал, из-за чего распадется парламентское большинство в Молдавии
Филат рассказал, из-за чего распадется парламентское большинство в Молдавии
Молдавская партия "Действие и солидарность" может остаться без большинства мест в парламенте из-за внутренних конфликтов, связанных с формированием новой...
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Молдавская партия "Действие и солидарность" может остаться без большинства мест в парламенте из-за внутренних конфликтов, связанных с формированием новой команды правительства, утверждает экс-премьер Владимир Филат.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу правления и свою новую команду парламенту.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
Вчера, 12:00
"Формально у власти большинство... Я не просто верю, я знаю, что это большинство может распасться в любой момент. Самое интересное начнётся, когда будет объявлен состав нового правительства. Тогда все эти внутренние конфликты в партии выйдут на поверхность, станут очевидными", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большинство ПДС сложно назвать монолитным, поскольку несколько депутатов уже выразили желание не присоединяться к фракции, а стать независимыми. Кроме того, Филат утверждает, что среди представителей ПДС есть много тех, кто недоволен или "обижен" компромиссами, на которые приходится идти при согласовании команды нового кабмина.
"Роль оппозиции становится чрезвычайно важной. Оппозиция должна быть активной, твёрдой и энергичной", - отметил экс-премьер.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. Конституционный суд Молдавии в четверг утвердил итоги парламентских выборов. ПДС получила 55 мест в парламенте из 101, Патриотический блок - 26 мест, блок "Альтернатива" - 8 мест, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мест.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45
 
