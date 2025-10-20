СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Автомобиль марки Lexus на большой скорости проехал через границу Молдавии, игнорируя необходимость регистрации, позже водитель бросил машину в ближайшем городе, сообщает портал Unimedia.
"Автомобиль Lexus, зарегистрированный на Украине, незаконно въехал в Республику Молдова в ночь на понедельник через пункт пропуска "Отачь". По данным источников, близких к расследованию, автомобиль Lexus на большой скорости проехал через ограждение и врезался в автобус. После этого водитель резко нажал на педаль газа и незаконно въехал на территорию Молдавии, а затем беспрепятственно продолжил движение", - сообщает портал.
Как отмечают журналисты, сотрудники погранполиции Молдавии объявили сигнал тревоги, они обнаружили автомобиль с украинскими номерными знаками часом позже. Он был брошен в ближайшем городе.
"Дело расследуется для установления всех обстоятельств", — сообщила порталу руководитель отдела стратегических коммуникаций погранполиции Илона Райлян.
Она уточнила, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя, его местонахождения с последующим задержанием, а также обстоятельств произошедшего.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане
8 августа, 12:05