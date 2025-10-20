Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/moldaviya-2049348409.html
СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию
СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию - РИА Новости, 20.10.2025
СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию
Автомобиль марки Lexus на большой скорости проехал через границу Молдавии, игнорируя необходимость регистрации, позже водитель бросил машину в ближайшем городе, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:34:00+03:00
2025-10-20T13:34:00+03:00
молдавия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:63:1342:818_1920x0_80_0_0_3043798e3970999413f6cf4f020d4313.jpg
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034111508.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46fa33a20902d1e56f347ef7e979b5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, в мире
Молдавия, Украина, В мире
СМИ: украинский автомобиль тараном проехал через КПП в Молдавию

Unimedia: автомобиль с украинскими номерами тараном проехал через КПП в Молдавию

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Автомобиль марки Lexus на большой скорости проехал через границу Молдавии, игнорируя необходимость регистрации, позже водитель бросил машину в ближайшем городе, сообщает портал Unimedia.
"Автомобиль Lexus, зарегистрированный на Украине, незаконно въехал в Республику Молдова в ночь на понедельник через пункт пропуска "Отачь". По данным источников, близких к расследованию, автомобиль Lexus на большой скорости проехал через ограждение и врезался в автобус. После этого водитель резко нажал на педаль газа и незаконно въехал на территорию Молдавии, а затем беспрепятственно продолжил движение", - сообщает портал.
Как отмечают журналисты, сотрудники погранполиции Молдавии объявили сигнал тревоги, они обнаружили автомобиль с украинскими номерными знаками часом позже. Он был брошен в ближайшем городе.
"Дело расследуется для установления всех обстоятельств", — сообщила порталу руководитель отдела стратегических коммуникаций погранполиции Илона Райлян.
Она уточнила, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя, его местонахождения с последующим задержанием, а также обстоятельств произошедшего.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане
8 августа, 12:05
 
МолдавияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала