Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию

Политик раскритиковала действия прокуратуры, отметив, что уголовное преследование против нее выглядит несоразмерным. "Прокуратура уже выглядит смешно в ее руках и в руках партии "Действие и солидарность", потому что насильникам и убийцам дают меньшие сроки, чем нам. Они просят 13 лет за якобы нелегальное финансирование партии. Я не удивлюсь, если они дадут сто, тысячу лет", - добавила Таубер.