Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Власти Молдавии используют прокуратуру и суды, чтобы запугивать представителей оппозиции лишением свободы, заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Суд Кишинева 30 сентября заочно приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Оппозиция назвала этот приговор политически мотивированным, он был оспорен адвокатами. При этом прокуратуры также обратилась в Апелляционную палату, настаивая на увеличении наказания до 13 лет лишения свободы.
"У Майи Санду есть со мной счеты, и они будут. Она понимает, что мы создаем ей конкуренцию, она понимает, что мы не сдадимся, и будем продолжать защищать права людей. Всё, что им (властям - ред.) остается в данной ситуации — оказывать давление, они ничего больше не могут сделать, кроме как использовать дубинку прокуратуры и судов", — заявила Таубер в эфире телеканала MD24.
Политик раскритиковала действия прокуратуры, отметив, что уголовное преследование против нее выглядит несоразмерным. "Прокуратура уже выглядит смешно в ее руках и в руках партии "Действие и солидарность", потому что насильникам и убийцам дают меньшие сроки, чем нам. Они просят 13 лет за якобы нелегальное финансирование партии. Я не удивлюсь, если они дадут сто, тысячу лет", - добавила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
