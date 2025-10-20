Рейтинг@Mail.ru
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/moldaviya-2049323125.html
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию - РИА Новости, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
Власти Молдавии используют прокуратуру и суды, чтобы запугивать представителей оппозиции лишением свободы, заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:00:00+03:00
2025-10-20T12:00:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_0:31:2047:1182_1920x0_80_0_0_8e28c700ef79f5356fc03af9615c78d0.jpg
https://ria.ru/20251009/moldavija-2047356667.html
https://ria.ru/20251006/moldaviya-2046634286.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_448:0:2024:1182_1920x0_80_0_0_ea9721009b9cb0b620333eeab2cac930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Майя Санду, Евгения Гуцул
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию

Таубер: власти Молдавии используют прокуратуру и суды для запугивания оппозиции

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Власти Молдавии используют прокуратуру и суды, чтобы запугивать представителей оппозиции лишением свободы, заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Суд Кишинева 30 сентября заочно приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Оппозиция назвала этот приговор политически мотивированным, он был оспорен адвокатами. При этом прокуратуры также обратилась в Апелляционную палату, настаивая на увеличении наказания до 13 лет лишения свободы.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции
9 октября, 18:16
Майи Санду есть со мной счеты, и они будут. Она понимает, что мы создаем ей конкуренцию, она понимает, что мы не сдадимся, и будем продолжать защищать права людей. Всё, что им (властям - ред.) остается в данной ситуации — оказывать давление, они ничего больше не могут сделать, кроме как использовать дубинку прокуратуры и судов", — заявила Таубер в эфире телеканала MD24.
Политик раскритиковала действия прокуратуры, отметив, что уголовное преследование против нее выглядит несоразмерным. "Прокуратура уже выглядит смешно в ее руках и в руках партии "Действие и солидарность", потому что насильникам и убийцам дают меньшие сроки, чем нам. Они просят 13 лет за якобы нелегальное финансирование партии. Я не удивлюсь, если они дадут сто, тысячу лет", - добавила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции
6 октября, 14:01
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала